Royaume-Uni : des Britanniques manifestent contre la suspension du Parlement

"Les premiers manifestants sont arrivés devant le 10 Downing Street, la résidence officielle de Boris Johnson, à Londres (Royaume-Uni). On attend dans les prochaines minutes des milliers de personnes pour ce rassemblement. Il y aura également une trentaine de rassemblements à travers tout le Royaume-Uni. Dans ce pays pas vraiment habitué à manifester, l'ampleur de ces manifestations est inédite", explique le journaliste Arnaud Comte, en duplex depuis la capitale britannique.

"Stop the coup"

"Le slogan qui revient le plus, c'est 'Stop the coup', c'est-à-dire 'Stoppons le coup d'État'. Les mots sont forts, mais expriment finalement le choc ressenti par une partie de la population après l'annonce de Boris Johnson de suspendre les débats au Parlement, dans une période cruciale pour l'avenir du Royaume-Uni. Le leader de l'opposition, le travailliste Jeremy Corbyn, appelle même la population à occuper les ponts et les carrefours pour faire pression sur Boris Johnson", conclut-il.

