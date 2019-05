Royaume-Uni : déclarés ou potentiels, qui sont les candidats à la succession de Theresa May ?

La Première ministre britannique a annoncé sa démission, vendredi. La décision sera effective le 7 juin. D'ici là, les candidats pour lui succéder affûtent leurs armes.

Les difficultés du Brexit ne les ont pas refroidies. Au Royaume-Uni, plusieurs personnalités politiques ont déjà annoncé qu'elles postulaient à la succession de Theresa May. Au bord des larmes, la cheffe de gouvernement a en effet annoncé, vendredi, qu'elle quitterait le 7 juin la direction des Tories [le parti conservateur]. Elle abandonne ainsi, de fait, son poste de Premier ministre, après avoir échoué à faire adopter par le Parlement britannique les modalités de sortie de son pays de l'Union européenne. Mais ces embûches n'empêchent pas la multiplication des candidatures. Passage en revue des postulants, déclarés ou potentiels.

Boris Johnson, l'ex-maire de Londres

Connu pour ses frasques, ses dérapages et son utralibéralisme, Boris Johnson, 54 ans, n'a pas attendu la déclaration de la Première ministre pour se dire candidat à son poste. Grand favori des bookmakers, l'ancien ministre des Affaires étrangères et ancien maire de Londres a été l'un des artisans de la victoire du Brexit au référendum de 2016. Lors d'un déplacement en Suisse, vendredi, Boris Johnson a déclaré qu'il chercherait à renégocier l'accord que Theresa May a conclu avec Bruxelles s'il était Premier ministre. S'il n'y parvient pas, il serait "prêt à s'en aller"(donc à faire quitter le Royaume-Uni de l'Union européenne) sans accord.

Boris Johnson, alors ministre des Affaires étrangères, quitte le 10 Downing Street, à Londres le 13 juillet 2016. (OLI SCARFF / AFP)

Rory Stewart, le député du Nord de l'Angleterre

Le député de la circonscription de Penrith and The Border (nord de l'Angleterre) et secrétaire d'Etat au Développement international Rory Stewart, 46 ans, s'est également porté candidat. Et il a immédiatement pris ses distances avec l'ancien maire de Londres. "Je ne pourrais pas servir un gouvernement avec Boris Johnson. Je ne pourrais pas servir un gouvernement dont la politique est de pousser ce pays à un Brexit sans accord", a déclaré samedi à la radio BBC4 cet ancien élève d'Eton, qui descend de nobles écossais.

Le secrétaire d'Etat au Développement international, Rory Stewart, arrive pour le Conseil des ministres au 10 Downing Street, le 21 mai 2019, à Londres. (WIKTOR SZYMANOWICZ / NURPHOTO)

Esther McVey, l'ex-ministre de l'Emploi

Ex-ministre de l'Emploi de Theresa May, Esther McVey, 51 ans, a été présentatrice et productrice de programmes télévisés. Elle était favorable au Brexit lors du référendum de 2016. Elle a indiqué qu'elle serait candidate si "elle avait suffisamment de soutiens au Parlement", selon l'agence Reuters.

L'ancienne secrétaire d'Etat au Travail, Esther McVey, devant le Parlement britannique, le 18 mars 2019, à Londres. (ALBERTO PEZZALI / NURPHOTO/AFP)

Matthew Hancock, ex-ministre du Numérique

Matthew Hancock, 40 ans, s'est également positionné pour le 10 Downing Street. Ancien économiste de la Banque d'Angleterre, il a d'abord été ministre du Numérique sous Theresa May avant de devenir ministre de la Santé. "Je mettrai en œuvre le Brexit, puis nous irons de l'avant vers l'avenir radieux que nous devons construire pour le Royaume-Uni", a-t-il affirmé, accompagnant ses propos du hashtag #LetsMoveForward" ("allons de l'avant").

I am standing to be Prime Minister.



We need a leader for the future, not just for now.



I will deliver Brexit - and then let’s move forward to the bright future we must build for Britain. #LetsMoveForward — Matt Hancock (@MattHancock) 25 mai 2019

Le ministre de la Santé, Matthew Hancock, arrive au Conseil des ministres au 10 Downing Street, à Londres, le 14 mai 2019. (WIKTOR SZYMANOWICZ / NURPHOTO)

Jeremy Hunt, le ministre des Affaires étrangères

Agé de 52 ans, le ministre des Affaires étrangères avait d'abord soutenu le maintien dans l'UE en 2016. Puis il avait changé d'avis, déçu par l'approche "arrogante" de Bruxelles dans les négociations. Ancien homme d'affaires parlant couramment le japonais, il s'est taillé une réputation d'homme ne craignant pas les défis. Et il l'a montré en présidant durant six ans aux destinées du service public de santé (NHS), confronté à une crise profonde.

Le ministre des Affaires étrangères britannique, Jeremy Hunt, à Genève (Suisse), le 20 mai 2019. (FABRICE COFFRINI / AFP)

Dominic Raab, ex-ministre du Brexit

"J'ai toujours dit que je ne l'excluais pas", répond Dominic Raab, député ultralibéral de 44 ans, lorsqu'on lui demande s'il aspire à prendre les commandes de l'exécutif. Ardent partisan de la sortie de l'UE, ce 3e dan de karaté, ancien avocat spécialisé en droit international, a été brièvement ministre du Brexit entre juillet et novembre. Il a ensuite démissionné, en désaccord avec le traité négocié avec l'UE qu'il juge "mauvais pour notre économie et notre démocratie".

L'ancien secrétaire d'Etat au Brexit Dominic Raab, à Londres, le 15 janvier 2019. (DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP)

Andrea Leadsom, ex-ministre des Relations avec le Parlement

Fervente avocate du Brexit, la ministre chargée des Relations avec le Parlement Andrea Leadsom, 56 ans, a démissionné mercredi, précisant"ne plus croire" que le gouvernement puisse mettre en œuvre le Brexit. Ce départ fracassant avait fragilisé encore plus Theresa May, qui a démissionné à son tour deux jours plus tard.

Après avoir passé trois décennies à la City de Londres, Andrea Leadsom a commencé à se faire un nom lors de la campagne du référendum, alors qu'elle était secrétaire d'Etat à l'Energie. Elle a défendu avec passion le Brexit sans se départir de son calme et de son sourire. En 2016, elle fut finaliste malheureuse dans la course au poste de chef du gouvernement.

L'ancienne ministre chargée des Relations avec le Parlement Andrea Leadsom, à Londres, le 23 mai 2019. (ISABEL INFANTES / AFP)

Michael Gove, le ministre de l'Environnement

Briguer le poste de Premier ministre ne serait pas une première pour Michael Gove, 51 ans, qui avait déjà tenté sa chance dans la foulée du référendum de 2016. Ministre de l'Environnement et pourfendeur des matières plastiques, cet eurosceptique, lieutenant de Boris Johnson pendant la campagne référendaire, était une des principales cautions pro-Brexit du gouvernement May. A l'heure d'entrer en lice, il pourrait toutefois être rattrapé par sa réputation peu flatteuse de traître envers ses amis politiques.

Le secrétaire d'Etat à l'Environnement, Michael Gove, le 7 mai 2019, à Londres. (WIKTOR SZYMANOWICZ / NURPHOTO)

Sajid Javid, le ministre de l'Intérieur

Ancien banquier d'affaires et fils de chauffeur de bus pakistanais, Sajid Javid, 49 ans, visage d'un Royaume-Uni multiculturel, est un cadre influent du Parti conservateur. En quelques mois seulement à la tête du ministère de l'Intérieur, il est parvenu à imposer son style et à gagner le respect des parlementaires tories, qui lui savent gré de sa gestion du scandale "Windrush" - le traitement des immigrés d'origine caribéenne arrivés au Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale. Partisan du thatchérisme et du libre marché, cet ancien eurosceptique s'était toutefois prononcé contre le Brexit lors du référendum.

Le ministre de l'Intérieur Sajid Javid arrive au 10 Downing Street, à Londres, pour le Conseil des ministres, le 14 mai 2019. (ISABEL INFANTES / AFP)