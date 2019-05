Résultats européennes 2019 : un des eurodéputés du Parti du Brexit élus au Royaume-Uni vit en France

Cet ancien député conservateur du Parlement écossais vit à Trévien, un village d'un peu moins de 200 habitants situé dans le Tarn. Son parti prône pourtant la réduction drastique du nombre de résidents européens au Royaume-Uni.

Le parti du Brexit a remporté haut la main les élections européennes aux Royaume-Uni, en remportant 31,6% des voix, selon les résultats définitifs, publiés lundi 27 mai. Ce score leur permettra d'envoyer 29 eurodéputés à Bruxelles et à Strasbourg. Fait étonnant : l'un d'eux, Brian Monteith, vit en France dans le petit village de Trévien (Tarn), note The Guardian (en anglais).

C'est un document explicatif sur les élections européennes, dans lequel figuraient toutes les adresses des candidats, qui a révélé que cet ancien élu conservateur du Parlement écossais vit dans le sud-ouest de la France, selon un recensement de 2016, explique The Independent (en anglais). Plusieurs eurodéputés travaillistes ont immédiatement dénoncé "l'hypocrisie" de Brian Monteith.

Interrogé par The Guardian avant son élection, l'eurodéputé pro-Brexit a reconnu que le fait qu'il réside en France était quelque chose de "peu habituel" pour un candidat partisan de la sortie du Royaume-Uni de l'Europe, et dont le parti souhaite limiter le nombre d'étrangers européens sur le sol britannique. Mais Brian Monteith assure qu'il va revenir au pays : "J’étais déjà sur le point de déménager au Royaume-Uni lorsque j’ai été invité à me présenter", s'est-il justifié.