REPLAY. "Ouvrez le 1". Brexit, le royaume désuni

Franceinfo et l'hebdomadaire "Le 1" s’associent pour proposer un nouveau rendez-vous, tous les mercredis à 22h30 sur le canal 27 et ses supports numériques. Pour ce huitième numéro, Emilie Tran Nguyen et Eric Fottorino s'intéressent cette semaine à la question du Brexit. Aura-t-il lieu et comment le Royaume-Uni en est-il arrivé là ?