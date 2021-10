Pêche : les 27 veulent faire pression sur Londres

Les eaux anglo-normandes sont toujours aussi agitées, alors que les ministres de l’Agriculture et de la Pêche des États membres de l’Union européenne doivent se réunir, lundi 11 octobre. Depuis l’accord post-Brexit, les pêcheurs français ne peuvent plus travailler dans certaines zones britanniques sans une licence. Pour l’obtenir, ils doivent prouver qu’ils y pêchaient déjà en 2012 et 2016. Problème, Londres et Jersey ont restreint leur attribution, distribuant 200 licences définitives, alors que Paris en réclame encore 244. De son côté, le Royaume-Uni assure que de nombreux bateaux français ont déjà reçu le précieux sésame.

Paris tape du poing sur la table

Les navires normands sont donc bloqués aux portes de ces zones de pêche, mais après plusieurs jours de bras de fer avec Londres, Paris a décidé de taper du poing sur la table. La France menace désormais de réduire ses livraisons d’électricité sur l’île de Jersey. Le Premier ministre Jean Castex n’exclut pas d’autres sanctions. "Nous questionnerons toutes les conditions de mise en œuvre plus globale des accords conclus sous l’égide de l’Union européenne, mais aussi, s’il le faut, les coopérations bilatérales que nous avons avec le Royaume-Uni dans de multiples domaines", a déclaré le chef du gouvernement à l’Assemblée nationale.