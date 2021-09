Pêche : des licences refusées à des pêcheurs français à Jersey

Les Britanniques rechignent à donner des autorisations aux navires français pour continuer à pêcher dans leurs eaux. Beaucoup de pêcheurs normands et bretons se retrouvent à quai, désœuvrés.

Des bateaux qui restent à quai, des équipages licenciés... Les pêcheurs de Granville (Manche) vivent un cauchemar. À partir de vendredi 1er octobre, près de la moitié d'entre eux ne pourra plus se rendre près de l'île anglo-normande de Jersey, où ils effectuent en moyenne 40% de leur prise. "Les eaux de Jersey sont devant Granville, à deux heures de route, et eux ils continuent de pêcher, ils viennent livrer leur pêche ici, on les laisse débarquer à Granville", fustige Jean-Ludovic Tachet, pêcheur de Granville.



Des licences refusées

En cause : de nouvelles mesures restrictives anglaises, qui ne respectent pas les accords post-Brexit. Pour pêcher de la coquille Saint-Jacques ou de l'araignée autour de Jersey, il faut obtenir une licence. Un sésame réservé aux marins qui ont prouvé qu'ils étaient déjà en activité dans ces eaux entre 2012 et 2016. Mais seule une centaine de licences a été accordée, et 75 refusées.