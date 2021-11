Licences post-Brexit : les pêcheurs français annoncent le blocage de trois ports et du tunnel sous la Manche pour le fret demain

Le comité national des pêches français a annoncé le blocage, vendredi 26 novembre, des accès à plusieurs ports et au tunnel sous la Manche pour les marchandises. Cette journée d'action est présentée comme "un coup de semonce" pour exiger l'octroi rapide par le Royaume-Uni de licences de pêche post-Brexit. Dans le détail, les pêcheurs bloqueront en mer l'arrivée des ferries dans trois ports de la Manche : Saint-Malo, Ouistreham et Calais. Sur terre, ils bloqueront également l'accès des camions de marchandises au terminal fret du tunnel sous la Manche pendant "quelques heures", a déclaré Gérard Romiti, le président du comité national lors d'une conférence de presse. "Nous ne voulons pas l'aumône, nous voulons seulement récupérer nos licences", a-t-il dit.

Depuis l'accord post-Brexit signé fin 2020, les pêcheurs européens peuvent continuer à travailler dans les eaux britanniques à condition de pouvoir prouver qu'ils y pêchaient auparavant. Mais la France réclame plus de licences de pêche à Londres et à l'île anglo-normande de Jersey. Au total, depuis le 1er janvier 2021, elle a obtenu "plus de 960 licences" de pêches, mais Paris réclame encore plus de 150 autorisations, selon le ministère français de la Mer.