Licences de pêche : Boris Johnson et Emmanuel Macron se sont entretenus lors du G20

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président français Emmanuel Macron se sont enfin entretenus sur le sujet des licences de pêche lors du G20 organisé à Rome (Italie). En direct, le journaliste Guillaume Daret apporte plus de précisions sur cet entretien.

Le bras de fer post-Brexit entre Paris et Londres sur le sujet des licences de pêche a atteint son paroxysme cette semaine. À Rome (Italie), en marge du G20, le président français et le Premier ministre britannique se sont entretenus ce dimanche 31 octobre. "Emmanuel Macron et Boris Johnson partagent le même objectif, celui d'une désescalade des tensions sur la pêche dans les prochains jours, c'est ce qu'assure l'Élysée", relate le journaliste Guillaume Daret en direct de la capitale italienne.

La balle dans le camp britannique

La rencontre entre les deux hommes a duré une trentaine de minutes. "Dans les heures à venir, ils vont travailler très concrètement pour trouver une solution [...] Emmanuel Macron souhaite que, je cite, 'Boris Johnson respecte sa signature'", ajoute le journaliste de France Télévisions. "Paris assure que ce n'est pas une affaire franco-britannique mais une affaire entre le Royaume-Uni et l'Union européenne parce qu'il en va des accords post-Brexit. [...] La balle est désormais dans le camp de Boris Johnson", conclut Guillaume Daret.