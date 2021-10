Licence de pêche : motif de discorde entre la France et Royaume-Uni

Depuis des mois, l'inquiétude règne chez les marins-pêcheurs français. Depuis le 30 septembre, une licence de pêche est nécessaire pour les marins français afin de récolter dans les eaux poissonneuses britanniques. Des zones qui chevauchent avec le territoire Français. Selon Paris, près de 450 pêcheurs français auraient fait des demandes de permis, mais Londres n'en aurait accordé que 210.



30% des prises françaises dans les eaux britanniques

Mais quels sont les véritables enjeux économiques ? Plusieurs estimations montrent qu'avant le Brexit, les pêcheurs français réalisaient 30 % de leurs prises sur les eaux anglaises, et même plus dans certains ports. "Si on ne l'a pas notre activité s'arrête donc dans un équipage de trois personnes, ça fait trois personnes au chômage", peste Pierre Vogel, marin-pêcheur à Saint-Malo. Pour le moment, et ce même si la discussion est ouverte, aucun accord n'a encore été trouvé.