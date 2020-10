Le Royaume-Uni signe son premier accord majeur post-Brexit avec le Japon

Cet accord, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier, reproduit en grande partie l'accord UE-Japon existant déjà. Il couvre des secteurs allant du textile aux nouvelles technologies, en passant par le fromage et des pièces automobiles.

Une première, à l'heure où d'intenses négociations se poursuivent entre Britanniques et Européens. Le Royaume-Uni et le Japon ont signé un accord commercial bilatéral, vendredi 23 octobre à Tokyo (Japon), le premier grand traité du genre post-Brexit pour Londres.

Cette entente, qui avait été annoncée le 11 septembre à Londres (Royaume-Uni), reproduit en grande partie l'accord qui existe déjà entre l'UE et le Japon, mais qui ne s'appliquera plus au Royaume-Uni à partir du 1er janvier. Le nouveau traité couvre des secteurs allant du textile aux nouvelles technologies, en passant par le fromage et des pièces automobiles. Aux yeux de Londres, ce texte permettra d'augmenter les échanges commerciaux avec le Japon de 15,2 milliards de livres sterling (16,8 milliards d'euros au cours actuel).

L'accord entrera en vigueur le 1er janvier, au moment où s'achèvera la période de transition avec l'Union européenne. Le Parlement japonais doit encore ratifier l'accord d'ici la fin de l'année.

Des gains majeurs "qui seraient impossibles avec une appartenance à l'UE"

Dans un communiqué publié en amont de la signature, Londres n'a pas manqué de souligner les avantages de l'accord avec Tokyo par rapport aux arrangements du passé avec l'UE, cela clairement à des fins de politique intérieure. "Façonné par la Grande-Bretagne", il va "au-delà de l'accord avec l'UE" et garantit "des avantages sur mesure aux citoyens et aux hommes d'affaires britanniques", selon le communiqué. Il sécurise aussi des gains majeurs "qui seraient impossibles avec une appartenance à l'UE", a encore insisté Londres.

Il ouvre enfin la voie, pour le Royaume-Uni, à des "liens plus étroits" avec 11 autres pays, dans le cadre du Traité commercial transpacifique.

Le commerce entre le Royaume-Uni et le Japon a représenté plus de 30 milliards de livres sterling l'année dernière, a rappelé le gouvernement britannique. C'est cependant très peu comparé aux échanges commerciaux entre Londres et l'UE (près de 700 milliards de livres en 2019).