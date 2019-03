Le Brexit inquiète beaucoup les patrons anglais

L'ancien cœur industriel de l'Angleterre, aujourd'hui bien meurtri, risque encore de souffrir encore plus qu'ailleurs du Brexit. Un patron anglais en est convaincu. Il vient d'ouvrir un bureau aux Pays-Bas. Pour ce chef d'entreprise, l'heure est grave pour sa société familiale de peinture et ses 70 ouvriers.

"Recrutements menacés"

"On a plein de produits qui proviennent du continent. Cela va être terrible de gérer les perturbations dans la chaîne de fabrication. Toutes les entreprises de la région ont ce problème d'approvisionnement. Ces incertitudes vont affecter les investissements. On va investir en Europe et pas ici" au Royaume-Uni, explique-t-il. Et de conclure : "Je parle aux chefs d'entreprise autour de moi et ils doivent prendre des mesures pour défendre leur business. Les recrutements sont menacés".

Le magazine "Avenue de l'Europe" est diffusé en intégralité mercredi 27 mars à partir de 23h25.

