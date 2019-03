L'Union européenne propose à Londres deux options pour un report du Brexit : 22 mai ou 12 avril

Les dirigeants européens sont prêts à accorder (en anglais) au Royaume-Uni deux options pour un report du Brexit au-delà de la date initialement prévue du 29 mars, après sept heures de discussions à Bruxelles, jeudi 21 mars.

Premier cas de figure : si les députés britanniques approuvent la semaine prochaine l'accord de retrait conclu en novembre, la date du Brexit sera reportée jusqu'au 22 mai. En cas de nouveau rejet par le parlement britannique, "le Conseil européen décide de le proroger jusqu'au 12 avril 2019 et attend du Royaume-Uni qu'il indique la voie à suivre avant cette date", écrivent les dirigeants européens. Selon la loi britannique, il s'agit en effet de la date limite pour organiser des élections européennes (26 mai prochain).

EU27 responds to UK requests in a positive spirit and:

agrees to Art. 50 extension until 22 May if Withdrawal Agreement approved next week

if not agreed next week then extension until 12 April

approves ‘Strasbourg Agreement’

continues no-deal preparations