L'Eurozapping du 23h

Les producteurs d'Olives en colère en Espagne

Les routes sont coupées et les affrontements avec la police continuent. Depuis trois jours en Espagne, les producteurs d'olives manifestent. Le prix de l'huile a baissé de presque moitié en un an. Ils se sentent "étranglés". " Quand on voit le prix pour le consommateur et ce qui est payé au producteur, c'est du vol", témoigne un producteur. En Espagne, la production d'Olives concerne 400 000 exploitants et les pertes se chiffrent à plus d'un milliard d'euros.

La Grèce veut récupérer les frises du Parthénon

Il y a 200 ans, une partie du trésor du Parthénon a quitté la Grèce pour l'Angleterre. Depuis les frises sont méticuleusement gardées par le Britsh Museum. Lisa Mendoni, la ministre de la Culture s'explique : "Pour la Grèce, c'est le bon moment. Les mentalités ont changé et avec le Brexit les Britanniques s'éloignent de la culture européenne". Pour l'instant, Londres continue de faire la sourde oreille.