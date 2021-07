Isolement des cas contacts : en manque de bras, l'économie britannique s'enraye

Lorsque les Britanniques ont été en contact avec une personne malade du Covid, ils reçoivent une alerte via une application similaire à TousAntiCovid. Ils doivent alors s'isoler pendant dix jours, même s'ils sont vaccinés. Un demi-million de britanniques ont reçu ce message depuis le 7 juillet. C'est une crise qui menace la relance économique du pays : privées de leurs employés, des centaines d'entreprises se retrouvent en danger. Dans le secteur manufacturier, jusqu'à 10% des employés sont absents. La chaîne d'approvisionnement alimentaire est elle aussi menacée.

Désinstaller l'application

Plus inquiétant, une station de métro londonienne a même dû rester fermée faute d'agents. De nombreuses lignes de bus et de train sont aussi impactées. Pour éviter de devoir s'isoler, et donc de perdre de l'argent, certains ont désinstallé l'application, voire tout simplement refusé de l'installer, car elle n'est pas obligatoire. "Sous la pression, Boris Johnson a promis que les travailleurs des secteurs essentiels seraient exemptés de cette obligation d'isolement s'ils sont doublement vaccinés, et à condition qu'ils fassent un test tous les jours", rapporte Anne-Charlotte Hinet, journaliste France-Télévisions.