Il faut "donner la parole au peuple pour clore ce dossier" : des centaines de milliers de Britanniques défilent pour réclamer un nouveau référendum sur le Brexit

La manifestation s'est déroulée alors que l'accord sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a été rejeté deux fois par les députés britanniques.

Des centaines de milliers de personnes ont défilé, samedi 23 mars, à Londres pour réclamer un nouveau référendum sur le Brexit. Pour Stephen, 73 ans, il n'y a pas d'autre option. "La meilleure façon d'aller de l'avant est d'organiser un autre référendum, sur l'accord de Theresa May. Sur le bulletin de vote nous aurions 'voulez-vous cet accord que le Parlement a déjà rejeté deux fois ?' ou 'voulez-vous rester dans l'Union ?', explique-t-il. Et ce ne serait pas un deuxième référendum, mais le premier référendum sur l'accord. Nous devons donner la parole au peuple pour clore ce dossier."

David est venu de son petit village du Kent pour faire entendre sa voix. "Le fait que nous puissions nous promener librement à travers nos frontières au sein de l'Europe et travailler partout en Europe est l'une des plus grandes libertés que nous puissions avoir, rappelle-t-il. Et ma fille s'est vu retirer cette liberté, et je suis vraiment en colère à ce sujet."

Je suis Européen dans l'âme, même si je suis né au Royaume-Uni, cela ne me rend pas moins Européen qu'un Français, qu'un Italien, un Allemand...Davidà franceinfo

Kathrin, sa femme, infirmière en bloc opératoire, a un message pour le président Macron : "Beaucoup de Britanniques voulaient rester dans l'Union européenne et on a voté pour. Pouvez-vous s'il vous plaît nous aider à rester, nous ne voulons pas partir. Président Macron, s'il vous plaît, aidez-nous !"

Beaucoup de pancartes accusent le Parti conservateur d'avoir "cassé" la Grande-Bretagne et réclament la démission de Theresa May.