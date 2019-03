EN IMAGES. Brexit : une manifestation monstre à Londres pour réclamer un nouveau référendum

L'organisation "People's vote", qui milite pour un nouveau référendum, a estimé à environ un million le nombre de participants. Scotland Yard ne fournit aucun chiffre de son côté.

Des centaines de milliers de personnes défilent, samedi 23 mars, à Londres pour réclamer un nouveau référendum sur le Brexit. "Nous demandons un vote populaire", "Quitter (l'UE) ne marchera pas", "Révoquons l'article 50 (du Traité de Lisbonne, qui régit la sortie d'un pays de l'UE)", pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants.

En début d'après-midi, la foule, massive, dense et enthousiaste défilait dans le centre de la capitale britannique, non loin des bureaux de Theresa May au 10, Downing Street, chantant des airs anti-Brexit et brandissant des drapeaux européens, parfois en forme de coeur.

Theresa May en prenait d'ailleurs pour son grade, avec de nombreuses caricatures la dépeignant en dirigeante complètement dépassée par les événements. L'organisation "People's vote", qui milite pour un nouveau référendum, a estimé à environ un million le nombre de participants, Scotland Yard ne fournissant aucun chiffre de son côté. Une manifestation similaire en octobre avait réuni près de 700 000 manifestants dans la capitale britannique.