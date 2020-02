Guernesey : zone interdite pour les pêcheurs français

Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des affaires européennes, à la rescousse pour rassurer la profession sur les quais de Port-en-Bessin (Calvados) mardi 4 février. Conséquence du Brexit : les marins pêcheurs ne peuvent plus jeter leurs filets au large de Guernesey. La ministre se veut rassurante : les marins pêcheurs devraient avoir une autorisation individuelle jusqu'à la fin de l'année.

La pêche, un sujet sensible du Brexit

Il y a urgence. Il faut permettre aux 140 marins pêcheurs normands et bretons de continuer à pêcher au large de Guernesey. Pour l'instant, ils n'accèdent plus à la zone de pêche autour de l'île anglo-normande. La pêche est un sujet sensible du Brexit. Londres et Bruxelles doivent maintenant trouver un accord global pour permettre aux pêcheurs européens de s'engager dans l'avenir.

