Eurozapping : May perd un vote sur le Brexit, crise chez Proximus en Belgique

Theresa May perd un vote important sur le Brexit mercredi 9 janvier. Alors que les députés doivent voter l'accord de sortie de l'UE, ils ont adopté un amendement défavorable à Theresa May. Elle n'aura que trois jours pour présenter une alternative si son accord est rejeté mardi prochain. La perspective d'un Brexit sans accord est plus que jamais d'actualité.

Une riche norvégienne a disparu

Des emplois menacés dans les télécoms en Belgique. 1 900 emplois sur 12 000 pourraient être supprimés chez Proximus, le premier opérateur mobile belge. L'entreprise n'est pourtant pas en difficulté financière et fait des bénéfices. Le Premier ministre a convoqué la patronne de Proximus, dont l'État belge est actionnaire majoritaire.

Une disparition inquiétante en Norvège. La femme d'une des plus grosses fortunes norvégiennes a disparu. Depuis le 31 octobre, cette femme de 68 ans n'a plus donné signe de vie, la police a révélé l'affaire et pense à un enlèvement. Une demande de rançon sous forme de cryptomonnaie a été faite, mais la police a choisi de ne pas y répondre.

