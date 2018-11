Eurozapping : le prix des carburants fâche en Bulgarie, le surendettement gagne du terrain en Allemagne

En Bulgarie, la hausse des prix du carburant ne passe pas. Les Bulgares protestent depuis trois jours contre les taxes sur les carburants et la hausse de l'impôt sur les voitures polluantes. Ils exigent la démission du gouvernement. À 1,20 euro le litre d'essence ou de diesel pour un salaire moyen de 600 euros, les Bulgares se sentent étranglés.

L'Italie reste ferme face à Bruxelles. Réunis mardi 13 novembre, les membres du gouvernement maintiennent leur projet de budget malgré les critiques de l'Union européenne. L'Italie, dont le déficit est énorme, accepte le risque de subir des sanctions européennes et d'affoler la Bourse.

Une Britannique bien prévoyante

Près de 7 millions de surendettés en Allemagne. Ceux-ci achètent trop sur le web et ils n'arrivent plus à payer leur loyer. De plus en plus d'Allemands tombent dans le surendettement, notamment les retraités. Un paradoxe dans ce pays où l'économie est florissante et le chômage au plus bas.

Le Brexit inquiète au Royaume-Uni. À Cornwall, Nevine Mann a accumulé des vivres dans l'éventualité d'une fermeture des frontières avec l'UE. En cas d'accord, elle fera des dons. Avec ou sans accord, elle a même prévu de cultiver son jardin.

