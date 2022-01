Europe : la présidence française de l'Union européenne vue depuis Londres

Boris Johnson va devoir trouver un terrain d'entente avec la France durant les prochains mois. L'Hexagone prend la présidence tournante de l'Union européenne pour six mois. Maryse Burgot, journaliste à France Télévisions, fait le point sur la situation.

La France a pris la présidence tournante de l'Union européenne et cela n'est pas très bien vu du côté du Royaume-Uni. "Boris Johnson, le Premier ministre britannique, et Emmanuel Macron, le président français, entretiennent des relations tendues et la liste des contentieux entre les deux pays est longue comme un jour sans fin. Il y a, par exemple, la guerre de la pêche entre les deux pays. La France a d'ailleurs demandé d'engager un contentieux contre le Royaume-Uni à propos des permis de pêche 'que Londres nous refuse'", explique Maryse Burgot, journaliste à France Télévisions qui fait le point sur la situation en duplex depuis Londres.



"Les deux hommes ne s'apprécient pas "

L'autre gros dossier, c'est celui des migrants. La Grande-Bretagne reproche à la France de ne pas faire assez d'efforts pour empêcher les migrants de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. "Globalement, la Grande-Bretagne reproche à la France sa ligne dure lors des négociations du Brexit à Bruxelles (Belgique). Les deux hommes ne s'entendent pas et ne s'apprécient pas, d'où la difficulté pour le Premier ministre britannique de voir arriver à la tête de l'Union européenne, Emmanuel Macron", ajoute la journaliste.