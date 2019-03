DIRECT. Brexit : "Nous devons avoir une alternative d'ici la fin mars", avertit le numéro 2 du gouvernement britannique

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BREXIT

: "Nous devons avoir une alternative en place d'ici la fin mars. Pas juste une résolution de la Chambre des communes, une préférence, mais une solution en place qui nous permet d'obtenir une extension et de ne pas sortir de l'UE sans accord le 29 mars."

: "J'espère encore que nous pourrons quitter [l'UE] dès que possible, de manière ordonnée, néanmoins il faut pour cela non seulement que le Parlement approuve un accord de sortie, mais encore qu'il adopte la législation nécessaire à la ratification d'un tel traité", a rappelé ce matin le bras droit de Theresa May, le ministre David Lidington.



: Le Parlement britannique a massivement approuvé le principe d'un report du Brexit, à deux semaines de la date initialement prévue pour le divorce entre Londres et Bruxelles. Voici ce que dit la presse britannique.









Des attentats ont été perpétrés contre deux mosquées de Christchurch, faisant au moins 40 morts. La Nouvelle-Zélande relève son niveau d'alerte à la sécurité à "élevé".



Les députés britanniques se sont massivement prononcés en faveur d'un report du Brexit et doivent voter une troisième fois l'accord négocié par Theresa May. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, encourage les dirigeants européens à accorder un délai plus long à Londres.





• L'essayiste Raphaël Glucksmann est candidat pour prendre la tête d'une liste d'union de la gauche. De son côté, Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes, a annoncé être candidate pour être tête de liste LREM-MoDem aux élections européennes.



Elles approchent à une vitesse de 30 km par jour. Deux nappes d'hydrocarbures liées au naufrage du bateau italien Grande America ont été détectées. Elles risquent de toucher les côtes françaises d'ici une semaine. "La météo permettra les opérations de pompage. Cinq bateaux sont sur place. Elles ne sont possibles que si le vent faiblit", a souligné, ce matin, le ministre de la Transition écologique.

: Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a annoncé qu'il encouragerait les dirigeants européens à accorder un délai plus long à Londres, après le vote des députés britanniques en faveur d'un report du Brexit. On vous en dit plus ici.









: Et toujours le Brexit à la une de Ouest France. Les députés se sont prononcés hier pour un report du Brexit.





"Je suis prête à être candidate." Invitée de "L'Emission politique pour débattre avec Marine Le Pen, Nathalie Loiseau, ministre en charge des Affaires européennes, a annoncé être candidate pour être tête de liste LREM aux élections européennes. #EUROPEENES





C'est toujours flou. Les députés britanniques se sont massivement prononcés en faveur d'un report du Brexit et doivent voter une troisième fois l'accord négocié par Theresa May. Mais que va-t-il se passer maintenant ? Toutes les prochaines étapes sont détaillées dans notre article.



