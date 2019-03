Brexit : Donald Tusk "invitera les Vingt-sept à accorder une longue prolongation" au Royaume-Uni

Le président du Conseil européen rencontrera les dirigeants européens dans les prochains jours, avant un sommet européen à Bruxelles les 21 et 22 mars.

Les députés britanniques ont massivement approuvé, jeudi 14 mars, le principe d'un report du Brexit. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, initialement prévue le 29 mars, sera repoussée au moins jusqu'au 30 juin. Avant même le vote au Parlement, le président du Conseil européen, Donald Tusk, a annoncé qu'il encouragerait les dirigeants européens à accorder un délai plus long à Londres. "J'inviterai les Vingt-sept à accorder une longue prolongation si le Royaume-Uni accepte de repenser sa stratégie pour le Brexit et parvient à dégager un consensus autour de celle-ci", a-t-il déclaré sur Twitter.

Le report du Brexit doit être approuvé à l'unanimité par le Conseil européen, lors du prochain sommet prévu les 21 et 22 mars à Bruxelles. Avant cette date, Donald Tusk ira à la rencontre de certains dirigeants de l'UE. Il s'entretiendra, lundi 18 mars, avec Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel. Il rencontrera le Premier ministre irlandais Leo Varadkar mardi, et le Premier ministre danois Mark Rutte vendredi.

L'extension de l'article 50 du traité de Lisbonne, qui active la sortie de l'UE, pose toutefois la question des élections européennes. En cas de report au-delà du 30 juin, le Royaume-Uni serait tenu de participer au scrutin du 26 mai. Theresa May a promis de demander un report jusqu'à fin juin si son accord est approuvé par les députés britanniques d'ici au 20 mars. Passé cette échéance, elle demandera un délai de longue durée à Bruxelles.