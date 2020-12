Camions français bloqués : "La France est le noeud logistique pour le commerce du Royaume-Uni" (CEPII)

Alors que la date du Brexit approche et que les échanges commerciaux entre la France et le Royaume-Uni se complexifient, Vincent Vicare, économiste au CEPII, l'affirme, quel que soit le résultat des négociations, le Royaume-Uni restera "un partenaire important de l'UE".

Des centaines de camions français sont bloqués en raison de la fermeture des frontières entre la France et le Royaume-Uni. Une situation qui pourrait provoquer une situation de pénurie à l'approche de Noël en Grande-Bretagne. Le Royaume-Uni exporte 40% de ses denrées alimentaires depuis l'Union Européenne. "La France est le noeud logistique pour le commerce du Royaume-Uni. La majorité du commerce du Royaume-Uni vers l'Union européenne, notamment routier, passe par la France pour être exporté vers d'autres pays européens", explique Vincent Vicare, économiste au CEPII (Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales).

Le Royaume-Uni, un partenaire important de l'Union européenne

Mais pour Vincent Vicare, on n'est pas dans un avant-goût de Brexit sans accord. "En cas de Brexit sans accord, on aura un certain nombre de formalités douanières qui vont être instaurées et qui vont impliquer des temps de passage. Ce sont des questions qui sont en discussion depuis plusieurs mois, voire plusieurs années". Il estime que les situations d'embouteillages et les retards à la frontière ont été anticipés.

Vincent Vicare constate que les économies européennes et britannique sont imbriquées et que le Royaume-Uni restera un partenaire important de l'Union européenne quel que soit le résultat des négociations.