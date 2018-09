Brexit : vers une frontière dématérialisée entre les deux Irlandes

Les chefs d'État es 27 pays membres de l'Union européenne sont réunis à Salzbourg (Autriche) afin de discuter de plusieurs dossiers, et notamment du Brexit. Ils demandent à Theresa May plusieurs garanties, notamment concernant la frontière avec la République d'Irlande, véritable souci tant politique qu'économique. "'Soyez réactifs, créatifs et raisonnables', voilà ce que disent en substance les équipes européennes de Michel Barnier, le négociateur des 27", rapporte le journaliste Pascal Verdeau.

Un système inspiré des Canaries ?

Si les deux parties ne veulent pas du retour d'une frontière dure (avec des barbelés et des postes-frontière) entre les deux Irlandes, les 27 appellent le Royaume-Uni à adopter un contrôle aux frontières dématérialisé. "C'est un système qui existe déjà entre les Canaries et l'Espagne, et qui marche plutôt bien. Il suffit simplement de remplir quelques formulaires", explique le journaliste de France 3.

