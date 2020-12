Brexit : un accord trouvé juste avant le réveillon de Noël

C’est un petit miracle de Noël. Quatre ans et demi après le vote, et onze mois après le début des négociations, le Royaume-Uni et l’Union européenne ont finalement réussi à se mettre d’accord. Pour Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, "l’accord protègera les intérêts de l’Union européenne et est dans l’intérêt du Royaume-Uni". De son côté, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a évoqué "le plus grand accord commercial à ce jour". Avant de reprendre : "nous serons votre ami, votre allié, votre soutien et votre premier marché".

Des règles similaires avec les pays de l’UE

L’accord prévoit le maintien d’un marché libre, sans quotas, ni droits de douane sur les produits. Le Royaume-Uni s’engage à respecter les mêmes normes fiscales et des règles environnementales que l’Union européenne. Des concessions ont été faites sur la pêche, les bateaux européens pourront continuer à se rendre dans les eaux britanniques mais une baisse de 25% de leurs revenus devra être respectée d’ici 2026.