Brexit : un accord qui laisse les Britanniques perplexes

Un grand jour pour le gouvernement britannique, un peu moins pour ses habitants. Jeudi 17 octobre, Londres et Bruxelles se sont accordés sur les termes d'un Brexit qui pourrait finalement avoir lieu si le parlement britannique vote favorablement. Une condition qui pousse les habitants à la prudence. "C'est plutôt positif mais tant que l'accord ne sera pas finalisé ici, ça ne veut rien dire. Theresa May a déjà essayé et ça n'a pas marché", tempère une militante.

Des négociations qui ont fini par lasser

Le débat sur le Brexit anime le Royaume-Uni depuis plusieurs années. Des discussions qui trainent depuis trop longtemps pour certains. "Je veux juste que ce soit fait, quelle que soit la façon dont ça se fait, que les politiques arrêtent de tout foutre en l'air", confie un passant. "Cela fait trop longtemps ! Le pays a voté pour partir alors sortez-nous", s'agace un autre britannique.

