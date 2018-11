Brexit : Theresa May tente de faire approuver un accord

Theresa May a trouvé un projet d'accord avec Bruxelles sur le Brexit et vient le présenter à son gouvernement. Dès mardi 13 novembre au soir, la Première ministre britannique a reçu un par un ses ministres pour leur présenter le texte de plusieurs centaines de pages et les convaincre d’y adhérer. Ces discussions à huis-clos sont décisives pour l'avenir du Royaume-Uni. Rien ne filtre pour ne pas faire capoter l'accord mais Bruxelles et Londres se seraient entendus pour régler le problème de la frontière irlandaise. Pour éviter le retour physique d'une frontière avec la République d'Irlande, membre de l'Europe, le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord resteraient temporairement dans une union douanière pour que les marchandises puissent circuler librement.

Des conservateurs pas convaincus

Mercredi 14 novembre après-midi, Theresa May a exprimé sa satisfaction devant le Parlement britannique. Mais certains députés conservateurs de sa majorité évoquent déjà pour certains une trahison et un accord qui laisserait le Royaume-Uni dans le giron de l'Europe. Dans la soirée, les discussions se poursuivent toujours avec les ministres.

