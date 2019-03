Brexit : jusqu'à quand le report pourra-t-il durer ?

Si Bruxelles valide la demande de report du Brexit, il n'aura pas lieu le 29 mars, dans 15 jours, et le compte à rebours va s'arrêter. "Deux options sont sur la table pour ce report. Soit c'est un report court, on parle de deux mois avant les élections européennes, et dans ce cas-là Theresa May devra faire valider son texte d'accord, celui qu'elle a échoué deux fois à faire valider. Si ce texte est une troisième fois retoqué, cela ouvrira la voie à un report beaucoup plus long", explique Arnaud Comte, en direct de Londres pour France 2.

Un report compris entre six mois et deux ans

"Certains députés évoquent une durée comprise entre six mois et deux ans. Et il faudra dans ce cas tout renégocier avec Bruxelles. Mais il y a une certitude : plus ce délai sera long plus, il sera exploité, notamment par ceux qui ne veulent plus entendre parler du Brexit", conclut Arnaud Comte.

