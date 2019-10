Brexit : regain d'optimisme lors des ultimes négociations avant le sommet européen

Au fur et à mesure que le 31 octobre et l'entrée en vigueur du Brexit se rapprochent, Européens et Britanniques intensifient les discussions et semblent prêts à faire bouger les lignes, notamment sur le problème de la frontière irlandaise. Les déclarations plus optimistes se multiplient mardi 15 octobre de la part du négociateur en chef de l'Union européenne, le Français Michel Barnier, mais aussi de l'Élysée et du côté des autorités britanniques, affirme Valéry Lerouge, le correspondant de France Télévisions à Bruxelles (Belgique), mardi soir.

Timing idéal

Il pourrait donc y avoir un accord dans la nuit du 15 au 16 octobre. Un accord conclu cette nuit serait idéal pour qu'il puisse être soumis aux 27 membres de l'UE avant d'être discuté, puis voté lors du sommet européen des chefs d'État qui se tiendra jeudi et vendredi à Bruxelles, conclut le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT