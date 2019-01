Brexit : quelles options possibles pour Theresa May ?

Les députés britanniques se prononcent mardi 15 janvier sur l'accord entre Londres et Bruxelles concernant le Brexit. Et le rejet est l'option qui semble se dégager. "Si la défaite de Theresa May est lourde ce soir, comme le prédisent la plupart des médias, tout est envisageable et c'est bien là le problème", expose Anne-Charlotte Hinet depuis Londres (Grande-Bretagne). Plusieurs options seront possibles. "Si le vote ne passe pas, Theresa May a trois jours pour trouver un plan B et tenter de renégocier avec Bruxelles pour obtenir de nouvelles concessions, ce qui paraît bien incertain", selon Anne-Charlote Hinet.

Report, annulation ou nouveau référendum ?

"Un report du Brexit voire l'annulation" sont aussi possibles, ajoute la journaliste de France 2. De nouvelles élections, voire un nouveau référendum sont d'autres options envisageables. "Personne n'en sait rien. La seule chose qui est sûre, c'est que Theresa May et les europhiles feront tout pour éviter un 'no-deal', une sortie brutale de l'Europe, à deux mois et demi de la date fatidique du Brexit", conclut la journaliste.