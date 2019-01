Brexit : les députés britanniques rejettent à une large majorité l'accord négocié par Theresa May avec l'Union européenne

"It is a no." La Chambre des communes britannique a massivement rejeté, mardi 15 janvier, l'accord passé entre Theresa May et les États membres de l'Union européenne sur le Brexit. 432 députés ont voté contre, 202 pour. La Première ministre, qui s'est exprimée dans la foulée, indique qu'elle va demander au Parlement un vote de confiance. Ce dernier aura lieu dès mercredi 16 janvier.

De son côté, le chef du Labour Jeremy Corbyn estime que le résultat du vote est "une défaite catastrophique" pour le gouvernement. Il a donc décidé de présenter une motion de censure contre le gouvernement de Theresa May qui sera débattue mercredi. Donald Tusk a aussitôt réagi au résultat du vote. Le président du conseil européen appelle à une "solution positive".

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is?