Brexit : quelle sera la stratégie de Theresa May ?

Theresa May avait présenté son plan de Brexit comme celui de la dernière chance. Pourtant, le Parlement britannique y a opposé un rejet massif, de sorte que la cheffe du gouvernement se retrouve en pleine crise politique. Elle doit trouver une solution avec de ne pas se retrouver face à un "no deal" au moment de sortir de l'Union européenne. Techniquement, elle a trois jours pour proposer une alternative, car lundi 21 janvier les parlementaires vont voter à nouveau. Ce ne sera pas pour un nouvel accord, mais pour la stratégie que Theresa May proposera dans un discours attendu.

Peu de marge de manœuvre

"Tous les yeux seront tournés vers le contenu de son discours et l'approche qu'elle proposera", explique Jack Simson Caird, spécialiste constitutionnel britannique. "Elle peut dire par exemple qu'elle exclut une sortie de l'Europe sans accord. Elle peut aussi céder aux demandes travaillistes en proposant une sorte d'union douanière pour gagner leurs voix, ou alors qu'elle va relancer des négociations avec l'Europe", expose-t-il. Ce qui demandera plus de temps, et donc un report de la date du Brexit, prévu pour le 29 mars 2019.

