Brexit : pas d'issue pour Theresa May

La journée est cruciale pour Theresa May et les Britanniques. Le Parlement va se prononcer sur l'accord de Brexit négocié par Theresa May avec Bruxelles. "Tous les observateurs s'accordent à dire que le Parlement britannique va rejeter ce fameux deal négocié avec Bruxelles", selon la journaliste Anne-Charlotte Hinet. "Theresa May a contre elle une majorité de députés. Des pros et des anti Brexit, mais aussi des conservateurs de son propre parti."

La crainte du "no-deal"

Plusieurs cas de figure sont possibles suivant l'avis rendu par le Parlement. "La question est désormais de savoir l'ampleur de ce rejet. S'il est limité, Theresa May aura trois jours pour trouver un plan B, en demandant sans doute de nouvelles concessions de Bruxelles, qu'elle aura du mal à obtenir, elle qui a mis près de deux ans à trouver un plan A. Si elle essuie une large défaite, Theresa May pourrait être contrainte à de nouvelles élections. Certains évoquent même le report du Brexit ou même un nouveau référendum. Tout pour éviter le scénario catastrophe d'un no-deal, c'est-à-dire un Brexit brutal. Mardi 15 janvier est une journée décisive à deux mois et demi du Brexit", ajoute Anne-Charlotte Hinet.

