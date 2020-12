Brexit : les négociations se poursuivent à Bruxelles

Dimanche 13 décembre, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et Boris Johnson, le Premier ministre britannique, ont décidé de poursuivre les négociations sur le Brexit. "Les divergences sont profondes, mais personne ne veut prendre la responsabilité d'un 'no-deal' qui serait catastrophique à la fois pour l'économie européenne, mais aussi et surtout pour l'économie britannique", rapporte le journaliste Julien Gasparutto, en direct de Bruxelles (Belgique) pour France 3.

"On est déjà dans le temps additionnel"

En théorie, il reste un peu plus de deux semaines pour négocier jusqu'à la sortie définitive du Royaume-Uni de l'Union européenne. "Côté français, Clément Beaune, le secrétaire d'État aux Affaires européennes, a déjà indiqué que si les négociations se poursuivaient, elles ne dureraient que quelques jours. On est déjà dans le temps additionnel. Mais vous savez, dans ce feuilleton qui dure depuis déjà un peu plus de quatre ans, rarement les dates butoirs n'ont été respectées", note le journaliste.