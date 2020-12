Brexit : le Royaume-Uni et l'Union européenne vont poursuivre les négociations pour "voir si un accord de dernière minute peut être trouvé"

Les négociateurs du Brexit vont jouer les prolongations. A l'issue d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre britannique, Boris Johnson, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé dimanche 13 décembre la poursuite des discussions visant à établir le cadre des futures relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni à l'issue de la période de transition, soit au 1er janvier 2021. "Nous pensons tous les deux qu’il est de notre responsabilité de continuer. De ce fait, nous avons mandaté nos négociateurs à poursuivre les discussions et à voir si un accord de dernière minute peut être trouvé", a-t-elle déclaré lors d'une brève conférence de presse.

We had a useful call with @BorisJohnson this morning.



We agreed that talks will continue.https://t.co/rZpN4PmS1i