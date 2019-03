Brexit : les Français de Londres s’interrogent

Cela fait 35 ans qu’Yveline Cochen vit et travaille à Londres (Royaume-Uni). Cette Finistérienne est arrivée dans la capitale britannique en 1984 et n’est jamais repartie. Elle compte bien rester dans sa ville d’adoption et a d’ores et déjà anticipé l’après-Brexit. Le permis de résidence est le sésame des Européens qui vivent au Royaume-Uni depuis plus de cinq ans. Grâce à ce document gratuit, ils vont pouvoir rester dans le pays après l’entrée en vigueur du Brexit. Quant à ceux qui sont arrivés ces derniers mois, ils peuvent obtenir un pré-permis de résidence.

La majorité des Français souhaite rester

Dans le très chic quartier de South-Kensington où vit une partie de la communauté française, on s’interroge aussi sur les conséquences économiques du Brexit et son impact sur l’emploi des salariés étrangers, qui constituent le gros des troupes dans le secteur de la restauration voire dans celui du commerce. À moins d’un mois de l’entrée en vigueur du Brexit, c’est encore le flou total. Dans tous les cas, la majorité des Français qui vivent à Londres souhaite rester.

