Brexit : les Britanniques veulent être fixés

Toute l'Europe a les yeux rivés sur le Parlement britannique. Au pied de Westminster, les pro et anti Brexit attendent. Pour les Européens convaincus, Theresa May vogue, tel le Titanic, sur les flots d'un Brexit qui mènera le pays au naufrage. "Le Brexit est un désastre pour l'économie britannique", selon un anti-Brexit Pour certains pro-Brexit, l'accord ne va pas assez loin.

"On est fatigué de tout ça"

À Harlow, dans l'Essex, près de sept habitants sur dix ont voté pour le Brexit. Mais depuis près de deux ans, la Grande-Bretagne respire, mange et dort Brexit. Les habitants aimeraient passer à autre chose. "On veut juste que ça se termine", avoue une habitante. "On est fatigué de tout ça", ajoute un autre. Que va-t-il se passer? Cette mère de famille ne sait pas, mais elle a commencé à stocker un peu de nourriture. Mais sa plus grande inquiétude concerne les médicaments de sa fille. Avec les blocages à la douane, les médicaments venus de l'étranger pourraient avoir des jours, voire des mois de retard.

