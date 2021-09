Brexit : le Royaume-Uni souffre de pénuries d'essence et d'alimentation

Conséquence du Brexit, le Royaume-Uni est confronté à un manque de chauffeurs routiers pour approvisionner les stations-service. Le gouvernement assouplit les règles d'entrée sur le territoire et délivre des milliers de visas temporaires.

Un aveu d'échec pour le Premier ministre du Royaume-Uni​, Boris Jo​hnson​, et son gouvernement. Près de 5 000 visas temporaires vont être accordés à des chauffeurs routiers européens pour qu'ils puissent venir aider et ravitailler les stations-service. Depuis deux jours, celles-ci sont fermées et les files d'attente semblent sans fin. Les embouteillages paralysent des quartiers entiers. Les autorités appellent à ne pas se ruer sur les pompes à essence.

Des rayons de supermarchés vides

D'autres secteurs sont touchés par des pénuries, comme l'énergie et l'agroalimentaire. Dans les supermarchés, certains produits sont absents des rayons depuis plusieurs semaines. Le Brexit, qui empêche pour l'heure le recrutement de chauffeurs européens, aggrave la crise, tout en exaspérant les Britanniques. Le Brexit a aussi des conséquences en France. Victime des procédures longues et complexes désormais en place, le géant Marks & Spencer a décidé ​de fermer 11 magasins en région parisienne, menaçant une centaine d'emplois.