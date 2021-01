Brexit : le Royaume-Uni acte la fin de son mariage avec l’Union européenne

À 23 heures, à Londres (Royaume-Uni), jeudi 31 décembre, la cloche de Big Ben a résonné pour marquer un moment historique. Le Royaume-Uni a définitivement quitté l’Union européenne. Certains sont venus capturer l’instant, mais pas de grandes célébrations dans la capitale. Les rues étaient désertes en raison des restrictions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19. Seule effervescence, les feux d’artifice qui ont illuminé le London Bridge.

Un "moment extraordinaire" pour Boris Johnson

La ville a offert un spectacle étincelant et un message d’unité : "All together" ("Tous ensemble" en français) Le Premier ministre, Boris Johnson, a célébré son pari réussi. "C’est un moment extraordinaire pour ce pays. Nous avons notre liberté entre les mains et c’est à nous d’en tirer le meilleur", a-t-il déclaré lors d’une allocution télévisée, jeudi. Le Royaume-Uni a donc définitivement largué l’amarre, actant la fin de 47 ans de mariage avec l’Union européenne.

