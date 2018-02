Brexit : le rapport caché qui fait polémique

C'est un feuilleton à rebondissements digne d'un secret d'État, et le dernier épisode vient de secouer une nouvelle fois toute la classe politique britannique. Le site BuzzFeed a révélé qu'il existe bien une étude confidentielle du gouvernement sur l'impact économique du Brexit. Et dans tous les cas de figure, le pays se porterait moins bien en dehors de l'Union européenne. Depuis plusieurs mois, la rumeur courait sur ce rapport mystérieux.

Croissance ralentie de 2 à 8%

Il y a quelques semaines, le ministre du Brexit David Davis était même cuisiné par une commission d'enquête, mais l'affirmait net : ces études n'existaient pas. Finalement, ces études ont bien été réalisées. De l'hypothèse la plus optimiste à la plus pessimiste, la croissance britannique ralentirait de 2% à 8% sur la prochaine décennie. L'automobile et l'agroalimentaire seraient parmi les industries les plus touchées. Au parlement, l'opposition a exigé que le rapport soit rendu public. Theresa May a promis aux députés britanniques qu'elle leur transmettrait ce rapport, en temps voulu.





