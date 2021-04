Brexit : le Parlement européen se prononcera le 27 avril sur l'accord commercial définitif entre l'Union européenne et le Royaume-Uni

L'application provisoire du traité post-Brexit, qui encadre les relations économiques entre l'UE et le Royaume-Uni sur la pêche, les droits de douanes sur les biens et la concurrence équitable notamment, doit prendre fin le 30 avril.

Les eurodéputés voteront le 27 avril. Le Parlement européen se prononcera à cette date sur l'accord commercial post-Brexit conclu fin 2020 entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, a annoncé jeudi 22 avril sur Twitter son porte-parole Jaume Duch. L'accord, qui est déjà appliqué de manière provisoire depuis le 1er janvier, encadre les relations économiques entre l'UE et le Royaume-Uni sur la pêche, les droits de douanes sur les biens et la concurrence équitable notamment.



L'application provisoire du traité post-Brexit doit prendre fin le 30 avril mais les eurodéputés ont longtemps retardé le moment de fixer une date pour voter leur consentement afin de protester contre le report par Londres de certains contrôles de marchandises en Irlande du Nord. La Commission européenne, qui accuse le Royaume-Uni de violer le protocole irlandais contenu dans le traité de retrait signé fin 2019, a de son côté déclenché une procédure contentieuse.

Le divorce entre l'UE et le Royaume-Uni est intervenu le 31 janvier 2020. Il a été suivi d'une période de transition jusqu'à la fin de l'année 2020 pour permettre de négocier la nouvelle relation entre Londres et le bloc européen, avec la signature d'un accord historique le 24 décembre 2020.