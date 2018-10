Brexit : le casse-tête des ports maritimes

Qui sera gagnant ? Que sera perdant ? À quelques mois du Brexit, les ports britanniques s'inquiètent pour leur avenir. Au Royaume-Uni, Holyhead est le port le plus proche de Dublin (Irlande). C'est aussi la porte d'entrée pour l'Europe continentale et le chemin le plus court pour les camions. En prévision du Brexit, une nouvelle route maritime reliant directement l'Irlande au continent est à l'étude. Les camionneurs sont inquiets. "Nous n'avons aucune information. On ne sait pas ce qui va se passer quand on ira à Douvres (Royaume-Uni). On ne sait pas, quand on va en France, ce qui se passera à notre retour au Royaume-Uni. Même ici, quand on vient chercher nos remorques au port, nous ne savons pas quelle sera la procédure à suivre", témoigne Michael Hartnett, chauffeur routier.

4,4 millions de camions ont traversé la Manche en 2017

L'inquiétude plane aussi à Douvres, premier port britannique de la Manche. On redoute des bouchons interminables à cause des nouveaux contrôles douaniers et sanitaires mis en place en cas de Brexit. Quelques minutes de plus par camion provoqueraient des embouteillages sur des kilomètres. À Immingham, au nord-est de l'Angleterre, on compte bien tirer profit du Brexit. Quelque 57 millions d'euros ont été investis à Immingham et dans trois autres ports de l'estuaire du Humber pour y développer l'activité. "Nous sommes très optimistes quant à l'avenir", explique Daffyd Williams, de la compagnie Associated British Ports (APB). "S'il y a des retards supplémentaires à la douane, cela posera des problèmes pour les ports du sud-est, comme Douvres, où l'espace terrestre est très restreint. Ici, nous avons de la place pour mieux gérer l'espace afin de mieux gérer les files d'attente". Les enjeux sont énormes. En 2017, près de 4,4 millions de camions ont traversé la Manche.