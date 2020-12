Brexit : l’accord enfin trouvé

Quatre ans après le vote, et après dix mois de négociations tendues, et à seulement une semaine de l’échéance, le Royaume-Uni et l’Union européenne sont arrivés le jeudi 24 décembre à un accord sur le Brexit. Un texte de 2000 pages, qui fixe un cadre très précis pour nos relations commerciales à partir du 1er janvier prochain. Les pouces en l’air, Boris Johnson exulte depuis le 10 Downing Street. Une photo pour l’histoire, que le Premier ministre accompagne d’un message simple : "Affaire conclue." À partir du 1er janvier, le Royaume-Uni sera officiellement hors de l’Union.

Un passeport pour voyager

Le Royaume-Uni retrouve sa souveraineté. Il faudra désormais être muni d’un passeport pour y voyager. Le journaliste Julien Gasparutto était en duplex depuis Bruxelles (Belgique) pour commenter la situation. "Les deux partis voulaient à tout prix éviter un no deal, qui aurait été désastreux pour l’économie européenne et surtout pour l’économie britannique. On vient de le voir, le Royaume-Uni a lâché beaucoup de lest sur les derniers moments", a rapporté le journaliste.