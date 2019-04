Brexit : la Savoie veut garder ses Anglais

Une manifestation anti-Brexit s'est déroulée samedi 6 avril, à la gare de Bourg-Saint-Maurice (Savoie). Les professionnels du tourisme redoutent une fuite des Britanniques qui sont actuellement très nombreux l'hiver dans les stations de ski de la région. "La clientèle anglaise, c'est près de 900 000 skieurs et la France est la première destination pour les Anglais", confie à France 3 Jean-Marc Silva, directeur de "France Montagne".

Un goût amer

Ce samedi, pour le départ des touristes anglais, le petit-déjeuner à la française était offert devant la gare. Une bonne ambiance avant un retour au pays au goût amer. "C'est vraiment quelque chose de triste pour notre pays, et aussi pour nos enfants, qui vont grandir dans un pays plus séparé, plus isolé du monde. J'espère qu'on va avoir un deuxième vote et que cette fois-ci, on va arrêter le Brexit, mais je n'ai pas trop d'espoir", confie une touriste britannique. L'an passé, la clientèle britannique représentait plus d'un million de nuitées en Auvergne-Rhône-Alpes.

