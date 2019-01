Brexit : l'Union européenne prête à de menus arrangements, pas plus

Officiellement, la ligne rouge de l'UE n'a pas bougé. L'accord de divorce "n'est pas renégociable", a rappelé mardi 29 janvier Emmanuel Macron, rapporte le journaliste Pascal Verdeau en direct de Bruxelles. Pas question non plus pour les dirigeants européens de démanteler le fameux filet de sécurité sur la frontière irlandaise, qui a été âprement négociée, à la demande de Theresa May.

L'Irlande doit être d'accord

En revanche, des arrangements techniques sont envisageables sur le dispositif à condition toutefois que Theresa May ne cherche pas à gagner du temps et que ses arrangements entre amis soient crédibles, conviennent à toutes les parties, notamment à la République d'Irlande. Le vote de ce soir à Londres n'est qu'un "épisode de plus dans un feuilleton un peu lourd", selon un diplomate.

Le JT

