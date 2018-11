Brexit : l'UE a validé les termes du divorce

Dimanche 25 novembre, l'Union européenne a conclu l'accord de divorce avec le Royaume-Uni après 45 ans de relations tumultueuses. Le Royaume-Uni redeviendra un pays tiers en mars 2019. La décision est historique, même si un petit pincement au cœur s'est tout de même fait sentir sur place. Ce "n'est pas un moment de jubilation ni de célébration, c'est un moment triste et c'est une tragédie", a estimé Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne.

Première étape avant de nouveaux travaux d'Hercule : la conclusion d'un futur accord commercial. Pour l'UE, les lignes rouges sont posées : Londres devra appliquer une concurrence équitable pour les entreprises et garantir les intérêts des pêcheurs européens. Un accord nécessaire pour Theresa May, qui répond aux demandes des partisans du Brexit. Un discours dirigé vers l'opinion et les députés britanniques qui devront se prononcer sur cet accord en décembre.

