Brexit : l'intégralité de l'accord historique entre le Royaume-Uni et l'Union européenne rendu public

Le gouvernement britannique et la Commission européenne ont publié samedi 26 décembre l'intégralité de leur accord historique encadrant leur relation post-Brexit, un texte de plus de 1 200 pages qu'ils doivent adopter en seulement quelques jours.

Annoncé jeudi pour une application le 31 décembre à minuit, cet accord de libre-échange est "le résultat de nombreux mois de travail intensif", a rappelé le négociateur européen Michel Barnier sur Twitter.

Here is the EU-UK Trade and Cooperation Agreement - the result of many months of intensive and dedicated work:



