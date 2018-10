Brexit : l'impossible accord ?

Alors que les 28 pays de l'Union européenne sont réunis à Bruxelles (Belgique), y a-t-il une chance pour qu'un accord sur le Brexit soit trouvé ce soir ? "Ce soir, non, ça ne fait aucun mystère, répond le journaliste Valéry Lerouge, en direct de Bruxelles. La situation est bloquée, reconnaissent des diplomates en coulisse. Il n'y aura d'ailleurs pas de négociations en tant que telles." Theresa May s'est exprimée devant ses homologues durant trente minutes, mais elle n'est pas invitée au dîner qui se tient dans la soirée du mecredi 17 octobre.

Le scénario d'un no-deal est plus probable que jamais

Le journaliste poursuit : "Les 27 discutent donc, entre eux, de la position à adopter vis-à-vis de Londres. Le président du Conseil européen a prévenu : le scénario d'un no-deal est plus probable que jamais. Angela Merkel et Emmanuel Macron se sont montrés un peu plus optimistes à leur arrivée. La chancelière allemande estime que 80% du chemin est fait, le président français affirme qu'il y a urgence, mais veut croire qu'un accord est encore possible". Pour autant, aucun de 27 n'avance pour l'instant le début d'une solution.

Le JT

Les autres sujets du JT