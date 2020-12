Brexit : l'ancien parlementaire conservateur Dominic Grieve craint le "no deal"

Il avait qualifié le Brexit de "suicide national". L’ex-membre du Parti conservateur, exclu par Boris Johnson, Dominic Grieve, a statué sur France Télévisions qu’"un accord serait mieux que de pas d’accord du tout". Très opposé au Brexit, il a ensuite développé son propos : "Mais à mon avis, le Brexit sera nuisible pour nos intérêts nationaux. Il va maintenir des liens avec l’Union européenne, dans un sens c’est une bonne chose, mais les gens vont constater qu’il y a un prix pour ces liens. Et qu’en plus c’est moins positif que d’être membre de l’UE".

Eviter le "no deal"

Pour Dominic Grieve, la question de la pêche est symbolique. "Économiquement, ça ne compte que très peu. Mais pour Boris Johnson, c’est un symbole important. Il doit retrouver la souveraineté nationale de nos eaux, sinon les militants de son parti ne vont pas être contents", précise-t-il. Les discussions sont toujours en cours, et elles se sont même accélérées ces dernières heures, notamment entre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Boris Johnson, Premier ministre britannique. "Un no deal serait très mauvais, cela créerait beaucoup de problèmes. Les premières semaines seraient difficiles, comme pour le trafic entre le Royaume-Uni et le continent comme nous l’avons vu ces dernières heures", ajoute Dominic Grieve.

