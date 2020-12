Brexit : un accord est sur le point d'être conclu entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne

Le Brexit est un chemin laborieux pour le Royaume-Uni. Toutefois, après 10 mois de négociations compliquées, lui et l’Union européenne vont peut-être parvenir à s’accorder sur les détails de leur future relation commerciale, dès mercredi 23 décembre au soir. "La possibilité d’un accord commercial provisoire entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne se profile de plus en plus. Toute la journée, les contacts se sont multipliés, entre Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne", explique la journaliste de France Télévisions Camille Guttin, en direct de Bruxelles (Belgique).

Un compromis bientôt trouvé

Le principal point qui est vivement discuté est celui de la pêche mais un compromis est en passe d'être trouvé. "Les pêcheurs de l’Union européenne pourraient avoir accès aux eaux britanniques à condition de réduire leurs quotas de pêche. Ce serait une grande avancée", note la journaliste. Cet accord restera cependant provisoire. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021 mais devra encore être ratifié par le Parlement européen, plus tard, officiellement. L’hypothèse d’un no-deal semble ainsi s’éloigner petit à petit.

Le JT

Les autres sujets du JT